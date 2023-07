Polizei macht bei Einsatz grausige Entdeckung: Rettung in letzter Minute

Heiligenhaus - Bei einem Einsatz in einer Wohnung in Heiligenhaus (Kreis Mettmann) haben Polizisten ein völlig unterkühltes und entkräftetes Katzenjunges entdeckt, das wohl in letzter Minute gerettet wurde. Das war jedoch noch nicht alles.

Das junge Kätzchen wurde in eine Tierklinik gebracht. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Wie die Beamten am Montag berichteten, war die Mettmanner Polizei am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rhönstraße alarmiert worden, nachdem es dort zu privaten Streitigkeiten gekommen war.

Im Rahmen der Klärung des Sachverhalts schauten sich die aufmerksamen Beamten in der Wohnung um, wobei sie auf ein winziges Katzenbaby stießen, das, nur mit einem Papiertuch umwickelt, in einer Tragetasche gelegen hatte.

Das Kätzchen war völlig unterkühlt und entkräftet und wurde umgehend von den Ordnungshütern versorgt, ehe es in eine Tierklinik gebracht wurde.

Das war jedoch nicht der einzige Fund in den Räumlichkeiten, denn weiter entdeckten die Polizisten auch zwei verstorbene Katzenbabys, die nur wenige Tage alt geworden waren. Die toten Kitten waren in einem offenen Karton abgelegt worden, während von der Katzenmutter jede Spur fehlte, wie es weiter hieß.