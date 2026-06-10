Polizei mit richtigem Riecher: Pärchen wird kontrolliert, plötzlich flüchtet die Frau

Suhl - Eine Kontrolle der Polizei in Suhl hat sich am Dienstagabend als Glücksgriff entpuppt.

Im Rucksack des Mannes befanden sich Waffen und eine Rüstung. (Symbolfoto) © 123RF/evgenyjs1

Bei einer Streifenfahrt waren den Beamten gegen 18.50 Uhr zwei Personen in der Gothaer Straße aufgefallen. Als die Polizisten das Pärchen kontrollieren wollten, versuchte eine 30-Jährige zu flüchten. Die junge Frau kam jedoch nicht weit und konnte gestellt werden, teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit.

Im Anschluss an den Fluchtversuch hatte sich der Mann dazu bereit erklärt, seinen Rucksack für eine Durchsuchung zu öffnen. Bei der darauffolgenden Inspektion des Gepäckstückes fanden die Beamten mehrere Zier- und Dekorationswaffen aus Messing sowie einen Harnisch (metallene Ritterrüstung)

Der 32-Jährige teilte der Polizei anschließend mit, die Gegenstände vom Sperrmüll mitgenommen zu haben, um sie weiterzuverkaufen.