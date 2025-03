Polizei nimmt Autodiebe fest: Das Alter der beiden schockiert

Zwei junge Autodiebe wurden im Salzlandkreis festgenommen. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Bereits am 26. Februar wurde in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) ein Auto geklaut. Mit dem Wagen fuhren die Gesuchten dann umher und begingen in Magdeburg weitere Diebstähle.

Die Polizei ermittelte unter anderem mit einer dafür eingerichteten Ermittlergruppe, konnte die Gauner aber lange nicht dingfest machen.

Am 28. Februar wurde der gesuchte Wagen schließlich in Halle entdeckt, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Der Fahrer fuhr noch davon, ließ dabei aber seinen Komplizen zurück, der daraufhin festgenommen wurde. Der Flüchtige wurde wenig später in Aschersleben eingefangen.

Die Tatverdächtigen sind erst 14 und 17 Jahre alt. Nach einem Haftantrag der Staatsanwaltschaft sitzen die beiden Teenager jetzt in der Jugendanstalt Raßnitz hinter Gittern.