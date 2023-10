Halterin zieht aus und lässt Schweinchen auf Balkon zurück: Polizei rettet das arme Tier

Main-Kinzig-Kreis - In Sinntal im Mainz-Kinzig-Kreis hat die Polizei am Nachmittag des gestrigen Donnerstags ein völlig verwahrlostes Hausschwein vom Mini-Balkon eines verlassenen Wohnhauses gerettet.

Wie ein Sprecher am heutigen Freitag sagte, hatten aufmerksame Nachbarn das Schweinchen auf dem Balkon eines Wohnhauses im Ortsteil Weichersbach bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Das Tier sei dort offensichtlich von der ausgezogenen Halterin zurückgelassen worden.

Also zögerten die Beamten nicht lange und transportieren das Hausschwein in einem Karton über eine Leiter nach unten. Anschließend wurde das Tier in eine Pflegestelle gegeben.

Gegen die ehemalige Hausbewohnerin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.