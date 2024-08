Polizei rückt zu Fest aus, dort wird sie feucht-unfreundlich erwartet

Ein fliegendes Bierglas hat einem jungen Mann aus dem Kreis Ravensburg mächtig Ärger eingebrockt. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten des Polizeireviers Weingarten in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr zu einer Ruhestörung in die Bachstraße gerufen worden.

Dort bildete sich nach Ende des Events eine größere Menschentraube, von welcher der Lärm ausging.

Als die Ordnungshüter am Ort des Geschehens ankamen, rannte ein 19-Jähriger unvermittelt auf das Polizeiauto zu und schleuderte mit voller Wucht ein halbvolles Bierglas auf dieses, ehe er die Flucht ergriff.

Die Polizisten, welche zu diesem Zeitpunkt noch in dem Fahrzeug saßen, konnten den Flüchtigen kurze Zeit später trotz Widerstands in Gewahrsam nehmen. Da sich der junge Mann weiterhin angriffslustig zeigte und zudem stark alkoholisiert war, musste er die Nacht in einer Arrestzelle verbringen.