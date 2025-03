Polizei erschießt Mann beim Versuch, ihn zu verhaften

Polizisten wollten einen Mann in der Nürnberger Südstadt festnehmen, doch es kam zu Schüssen. © NEWS5 / Sven Grundmann

Eine Streife war um kurz nach 8.15 Uhr zur Vollstreckung eines Haftbefehls wegen Körperverletzung in die Heisterstraße im Stadtteil Werderau gefahren, berichtete die Polizei.

Dort trafen die Beamten den gesuchten 38-Jährigen an, der sich jedoch gegen seine Festnahme wehrte. "In diesem Zusammenhang machte einer der Beamten gegen den Mann von seiner Schusswaffe Gebrauch", erklärte die Polizei.

Wie viele Schüsse genau fielen, blieb zunächst offen. Auch ob der Mann selbst bewaffnet gewesen war, wurde nicht bekannt gegeben.

Trotz sofortiger Reanimation durch Polizisten sowie einen Notarzt sei der 38-Jährige gestorben. Für Anwohner habe es keine Gefahr gegeben, da sich der Vorfall ausschließlich in der Wohnung abgespielt hat.

Der Einsatzort in der Heisterstraße blieb am Vormittag für den Verkehr gesperrt. Beamte der Kriminalpolizei Nürnberg sicherten Spuren in der Wohnung des Mannes.