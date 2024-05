Polizei schnappt Gesuchten in Zug: Mutter verhindert Gefängnisaufenthalt ihres Sohnes (34)

Rosenheim/München - Eine Mutter hat ihren 34-jährigen Sohn in letzter Sekunde vor 60 Tagen im Gefängnis bewahrt.

Der 34-Jährige ging der Bundespolizei bei einer Personenkontrolle im Zug ins Netz. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Bundespolizei überprüfte am Montagabend die Personalien des Münchners in einem Regionalzug aus Österreich kurz vor Rosenheim, wie die Behörden am Dienstag mitteilten.

Dabei fanden die Beamten heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein Strafbefehl vorliegt. Das Amtsgericht München hatte den Mann wegen einer Körperverletzung im September 2022 zu einer Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro verurteilt. Alternativ wäre eine zweimonatige Freiheitsstrafe infrage gekommen.

Da der 34-Jährige nicht genügend Geld zur Verfügung hatte, um die Strafe zu bezahlen, stellte er sich bereits darauf ein, die mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe antreten zu müssen.

Doch ein Anruf bei Mama rettete den 34-Jährigen. Die Frau erklärte sich dazu bereit, das Geld bei einer Polizeidienststelle einzuzahlen.