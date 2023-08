Handschellen klicken noch am selben Tag: Polizei schnappt Intensivstraftäter

Apolda - In Apolda (Weimarer Land) hat die Polizei einen Intensivstraftäter festgenommen.

Die Polizei konnte den Mann nach Erlassung des Haftbefehls schnell finden.

Wie aus einer Mitteilung der Beamten vom Mittwoch hervorgeht, hatte das Amtsgericht Weimar am Montag einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 41-jährigen Marokkaner erlassen.

Der polizeibekannte Mann wurde daraufhin noch am selben Tag festgenommen. Am Dienstag konnte er dann einem Haftrichter vorgeführt werden.

Im Anschluss wurde der Intensivstraftäter in die Justizvollzugsanstalt des Suhler Ortsteils Goldlauter gebracht. In dem Gefängnis wird er mindestens so lange bleiben, bis er sich vor Gericht verantworten muss.