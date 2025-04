Polizei schnappt Raser auf der A2 - mit unglaublichen Geschwindigkeiten

Hohenwarsleben - Geschwindigkeitsbegrenzung konkret ignoriert! Die Polizei blitzte am Mittwoch zwei Raser auf der A2, die scheinbar mit dem Gaspedal verwachsen waren.

Die beiden Raser dürfen sich jetzt nicht nur auf Ordnungswidrigkeitsverfahren und zwei Punkte in Flensburg freuen, sie mussten auch ihre Führerscheine abgeben und 700 Euro Strafe zahlen.

In einer 80er-Zone schien er sich eine 1 dazu gedacht zu haben, denn er wurde mit stattlichen 183 km/h geblitzt.

Wie die Autobahnpolizei Börde mitteilte, kontrollierte das Streifenteam zuerst einen 46 Jahre alten VW-Fahrer auf der A2 in Sachsen-Anhalt .

Fehlende Abstände und hohe Geschwindigkeiten sind die Hauptunfallursache auf deutschen Autobahnen, heißt es weiter.

Die Polizei appelliert in diesem Rahmen an alle Autofahrer, sich jederzeit an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten zu halten. Schon 10 km/h mehr können einen benötigten Bremsweg stark verlängern.