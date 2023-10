Polizei stoppt Autofahrer: Bei der Kontrolle trauen Beamte ihren Augen kaum

Frankfurt am Main - In der Nacht auf den heutigen Tag der Deutschen Einheit kam es in der hessischen Mainmetropole Frankfurt zu einer Verkehrskontrolle, die den Beamten kurzzeitig durchaus die Sprache verschlug. Auslöser ist in junger Fahranfänger, dessen Berufswunsch bisher scheinbar unerfüllt blieb.