Polizei stoppt Lkw-Fahrer mit über drei Promille: Seine Begründung ist abenteuerlich

Fulda - Da dürften die Beamten der zuständigen Polizei für einen Moment sicherlich nicht schlecht gestaunt haben, als sie den Fahrer eines Lastwagens, der am heutigen Samstagvormittag auf der A7 in Osthessen unterwegs war, genauer unter die Lupe nahmen. Mit ihrem Eingreifen verhindern sie wohl mit großer Wahrscheinlichkeit ein Verkehrsdrama.

Ein Atemalkoholtest der Polizei zeigte beim Lastwagenlenker einen Wert von stolzen über drei Promille. (Symbolfoto) © Montage: 123RF/Jörg Hüttenhölscher, 123RF/krichphoto

Aber was war denn nun genau vorgefallen? Darüber klärte Polizeihauptkommissar Bernd Diegelmann am frühen Samstagnachmittag auf. In seinem Bericht teilte er mit, dass gegen 8.43 Uhr ein Anruf eines besorgten Autofahrers einging, dem auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Fulda Nord ein Lkw aufgefallen war.

Dieser soll laut Angaben des Anrufers deutliche Schlangenlinien gefahren sein, als er in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs war. Dabei habe er neben der rechten Fahrspur auch Teile des Standstreifens und der linken Fahrspur mitbenutzt. Auch erste gefährliche Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern seien dabei bereits zustande gekommen, ehe der Laster eigenständig auf einen Parkplatz abgebogen sein soll.

Umgehend entsandte die Autobahnpolizei in Petersberg eine Streife, die den gemeldeten Brummi schnell ausfindig machen konnte. Der Fahrer aus Osteuropa wurde aufgrund der Vorwürfe gegen ihn sofort einer Kontrolle sowie einem Atemalkoholtest unterzogen.

Und eben dieser hatte es in sich: Über drei Promille hatte der Fernfahrer laut Anzeige im Blut, was er mit einer kuriosen Begründung versuchte zu verharmlosen. Angeblich habe er kurz vor Eintreffen der Ordnungshüter nämlich ein einziges Bier getrunken.