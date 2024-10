Polizei warnt vor neuer Masche: So dreist bestehlen Betrüger arglose Senioren

Leipzig - Die Polizei in Sachsen warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Suche Nähmaschine, kaufe Teppiche – über derlei Kaufgesuche in Zeitungsinseraten nehmen Kriminelle Kontakt zu meist älteren Menschen auf. Und bahnen sich so den Weg in deren Wohnungen, um daraus Schmuck und Geld zu stehlen.