Sie tauchen "unangemeldet und überfallartig" auf: Polizei warnt vor illegalen Teer-Kochern!

Mettmann - Nachdem die Polizei in Mettmann kürzlich den Lkw eines illegalen Teerkocher-Duos aus dem Verkehr gezogen hat, nahmen die Beamten den Vorfall zum Anlass, eine Warnung an alle Bürger auszusprechen!

Die Polizei hatte den Lkw bei einer Verkehrskontrolle genauer unter die Lupe genommen. © Polizei Mettmann

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, waren Verkehrspolizisten am Mittwochmittag gegen 12 Uhr an der Düsseldorfer Straße auf den irischen 18-Tonner aufmerksam geworden, der sich augenscheinlich in einem desolaten Zustand befand.

Die Beamten stoppten die beiden Insassen aus Osteuropa (28 und 51 Jahre) daraufhin und kontrollierten den Lkw samt Anhänger auf dem Parkplatz eines örtlichen Discounters.

Bei der Überprüfung stellten die Ordnungshüter dann nicht nur fest, dass der Laster eine "vollkommen ungesicherte und unlängst eingesetzte" Teer-Maschine geladen hatte.

Zudem kam heraus, dass die beiden Männer schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten waren - "zumeist wegen Betrugsdelikten in Zusammenhang mit illegal durchgeführten Teer-Arbeiten", wie der Sprecher erklärte.

Das war jedoch noch nicht alles.