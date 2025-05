Polizei zerschlägt internationale Schleuserbande: Festnahme in Leipzig

Traunstein/Leipzig - Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstag in Deutschland und Belgien sieben mutmaßliche Mitglieder einer Schleuserbande festgenommen. Wie die Bundespolizei in Freilassing auf TAG24-Nachfrage bestätigte, wurde bei einer Durchsuchung in Leipzig auch ein Verdächtiger inhaftiert.

Anfänglich gingen die Bundespolizisten lediglich von einer unerlaubten Einreise aus. Bei der Kontrolle eines der Handys des Autofahrers fanden die Ermittler später Hinweise darauf, dass der Mann am Tag der Kontrolle drei Migranten illegalerweise ins Land geschleust haben könnte. Über dies hinaus war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Im September 2024 hatten Bundespolizisten zunächst einen Mann an der Grenze zu Österreich im oberbayerischen Freilassing kontrolliert.

Bei einer Kontrolle an der Grenze zu Österreich erregte der Autofahrer den Verdacht der Bundespolizisten. (Archivfoto) © Peter Kneffel/dpa

Durch weitere Ermittlungen gelangten die Polizisten auf die Spur der übrigen Verdächtigen und schlugen am heutigen Dienstag schließlich in mehreren belgischen und deutschen Städten, darunter im mittelfränkischen Landkreis Ansbach und in Leipzig, zu.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Bande in den Jahren 2022 bis 2024 fast 300 Migranten vor allem über Österreich und Polen in Autos nach Deutschland geschleust hat. Zu weiteren Details wollte sich die Bundespolizei aus "ermittlungstaktischen Gründen" derzeit nicht äußern.

Die meisten der mutmaßlichen Bandenmitglieder wohnten nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler in Belgien. Dort nahmen Polizisten am Dienstagmorgen sechs weitere Menschen fest. Die bei den Razzien in Belgien festgenommenen Personen sollen nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft nach Deutschland ausgeliefert werden, um ihnen hier den Prozess zu machen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Bundespolizeiinspektion Freilassing gehen weiter. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.