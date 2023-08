Polizeibekannte lassen Streit eskalieren: 19-Jähriger in Rücken gestochen

Eggesin - Am Montagabend kam es in Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zu einem gewaltsamen Streit zwischen zwei Gruppen, wobei ein 19-Jähriger niedergestochen wurde.

Nach Angaben der Polizei soll sich der Vorfall gegen 20.15 Uhr in der Parkanlage in der Randowstraße an einer Sitzbank ereignet haben.

Demnach soll eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen den zwei Gruppen von vier bis sechs Personen eskaliert sein.

Der Streit gipfelte darin, dass einer der Tatverdächtigen dem 19-Jährige mit einem messerähnlichen Gegenstand in den Rücken gestochen haben soll. Der 19-Jährige soll eine drei Zentimeter tiefe Stichverletzung am hinteren linken Schulterblatt erlitten haben.

Die Stichwunde sei nicht lebensbedrohlich. Jedoch bleibe der Verletzte zur Beobachtung bis Dienstag im Krankenhaus.