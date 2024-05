29.05.2024 13:57 Polizeieinsatz an Tankstelle: Mann soll Geschäft verlassen, dann zückt er ein Messer

Die Polizei musste am späten Dienstagabend an eine Tankstelle in Schleiz ausrücken. Ein alkoholisierter Kunde hatte Stress gemacht.

Von Christian Rüdiger

Schleiz - Die Polizei musste am späten Dienstagabend an eine Tankstelle in Schleiz ausrücken. Ein alkoholisierter Kunde hatte Stress gemacht. Die Polizei nahm den betrunkenen und aggressiven Mann (39) von der Tankstelle mit aufs Revier. (Symbolfoto) © 123rf/gemenacom Der Mann hatte sich kurz vor 0 Uhr in der Tankstelle in der Plauenschen Straße aufgehalten und wollte trotz Aufforderung einer Mitarbeiterin den Laden nicht verlassen. Wie die Polizei berichtete, zückte der 39-Jährige daraufhin ein mitgeführtes Messer und bedrohte die Angestellte. Die 21-Jährige rief anschließend die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, befand sich der stark betrunkene Mann weiterhin in der Tankstelle. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Unruhestifter und fanden das Messer in seiner Bauchtasche. Er wurde im Anschluss sichergestellt. Polizeimeldungen Tödliches Drama auf Parkplatz: Vater vergisst kleinen Sohn (†1) im Auto, Kind hat keine Chance Den Angaben nach hatte der 39-Jährige zum Tatzeitpunkt mehr als 2,6 Promille intus. Als er auf die Polizeidienststelle gebracht werden sollte, setzte er sich zur Wehr. Aus diesem Grund muss sich der Betrunkene nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Bedrohung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Am heutigen Mittwochvormittag durfte der 39-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen.

