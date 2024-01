30.01.2024 21:09 11.363 Polizeieinsatz endet tödlich: Person nach Attacke auf mehrere Menschen erschossen

Am Dienstagabend ist es in Frankfurt am Main zu einem Polizeieinsatz gekommen, in dessen Folge eine Person ums Leben gekommen sein soll.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Einen Polizeieinsatz mit tödlichem Ausgang gab es am heutigen Dienstagabend in der Mainmetropole Frankfurt. Dem vorangegangen sein soll eine Attacke auf mehrere Passanten. Bei einem Polizeieinsatz im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen soll es zum Einsatz einer Dienstwaffe gekommen sein. © 5VISION.NEWS Wie ein Polizeisprecher kurz nach dem Zwischenfall berichtete, seien die Ordnungshüter am frühen Dienstagabend an das Deutschherrenufer im Stadtteil Sachsenhausen beordert worden. Dort habe eine Person gleich mehrere Menschen attackiert, was dazu führte, dass die Beamten den Bereich weiträumig absperrten. In der weiteren Folge soll es dann zum Schusswaffengebrauch gekommen sein, durch den der Aggressor schwer verletzt wurde. Wie die Ermittler weiter mitteilten, sei die Person nach dem Transport ins Krankenhaus kurze Zeit später in der Klinik verstorben. Dass der schließlich tödliche Schuss aus einer Polizeiwaffe kam, wurde im Nachgang von den Ordnungshütern final bestätigt. Polizeimeldungen Mann (†27) lag tot am Freizeitbad: Razzia in mehreren Bundesländern Zudem gab es auch noch keine verlässlichen Angaben dazu, ob die Polizisten zuvor von dem Unruhestifter angegriffen worden waren und ob es einen oder gar mehrere Schüsse gegeben habe. Noch befinden sich die Ermittler am Ort des Geschehens, um eine umfangreiche Spurensicherung vorzunehmen. Weitere Informationen behielten sich die Beamten zunächst vor. Aus Routinegründen hat sich auch das Hessische Landeskriminalamt in die Ermittlungen eingeschaltet. Spurensuche nach tödlichem Polizeieinsatz in Frankfurt vor Ort: Landeskriminalamt schaltet sich ein Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Auch warum der mittlerweile Verstorbene zuvor auf die Personen losgegangen war, ist noch unbekannt.

Wie es in einer nachträglich veröffentlichten Pressemitteilung weiter hieß, ist aufgrund der laufenden Einsatzmaßnahmen der Bereich rund um die Kreuzung Gerbermühlstraße und Flößerbrücke weiträumig abgesperrt, wodurch mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.

Titelfoto: 5VISION.NEWS