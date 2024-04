Polizeieinsatz im Supermarkt: Kundin geht mit Warentrenner auf Kassiererin los

Lippe (Nordrhein-Westfalen) - In Nordrhein-Westfalen musste die Polizei in einen Supermarkt anrücken. Grund war eine Kundin, die ausgerastet und handgreiflich geworden war.

In einem Supermarkt in Lippe wurde eine Kassiererin angegriffen. (Symbolbild) © 123RF/TEA

Der Vorfall geschah am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in einem Supermarkt in der Felix-Fechenbach-Straße in Lippe. Eine unbekannte Kundin schlug dort eine Kassiererin (19) mit einem Warentrenner.

Zuvor haben die Frau sie verbal bedroht, erklärte die 19-Jährige im Nachhinein. Als sie dann einen Kollegen um Hilfe bat, rastete die Kundin völlig aus und schlug sie mehrfach mit dem Kassentrennstab. Anschließend flüchtete sie.

Die 19-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Zur Beschreibung der Täterin: