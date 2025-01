07.01.2025 16:35 Polizeieinsatz in Halberstadt: Verdächtiger Gegenstand in Bankfiliale gefunden!

Ein verdächtiger Gegenstand hat am Dienstag einen Großeinsatz von Polizei und Spezialkräften in einer Bank in Halberstadt ausgelöst. Der Einsatz dauert an!

Von Sophie Marie Kemnitz

Halberstadt - Aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes in einer Bankfiliale werden am Dienstagnachmittag Teile der Halberstädter Innenstadt geräumt. Ein Teil der Halberstädter Innenstadt ist derzeit abgesperrt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Wie das Polizeirevier Harz mitteilte, wurde der Bereich um den Breiten Weg weiträumig abgesperrt. Zudem werden derzeit die betroffenen Gebäude geräumt, hieß es. Die Bevölkerung wird gebeten, sich derzeit vom Innenstadtbereich fernzuhalten und diesen zu verlassen. Anwohner, die nicht von den Räumungsmaßnahmen betroffen sind, werden gebeten, sich in Gebäude zu begeben und von Eingängen und Fenstern fernzuhalten. Polizeimeldungen 18-Jähriger stirbt nach angeblichem Fahrradunfall: Dann kommt die Wahrheit ans Licht Der verdächtige Gegenstand wurde bereits am Vormittag in der Bankfiliale im Breiten Weg gefunden. Zur weiteren Abklärung wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Der Einsatz dauert aktuell noch an. Ein Anlaufpunkt für betroffene Bürger und Anwohner steht in der Turnhalle "Völkerfreundschaft" in der Straße Paulsplan 5 in 38820 Halberstadt zur Verfügung.

