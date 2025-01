Polizeieinsatz in Meerane: Drogen, Waffen und gestohlene Mopeds gefunden

Die Polizei durchsuchte in Meerane (Landkreis Zwickau) mehrere Räume. Dabei wurden unter anderem gestohlene Mopeds gefunden. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Wie die Zwickauer Polizei mitteilt, hatten sich Zeugen gemeldet, weil es in einem Lagerraum in Meerane nach Cannabis roch.



Die Beamten gingen dem nach - und tatsächlich: In dem Lagerraum befanden sich rund 40 Gramm Cannabis. "Zudem fanden sie mehrere Mopeds und Fahrradteile, die höchstwahrscheinlich gestohlen sind", so eine Polizeisprecherin.

Anschließend wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft weitere Durchsuchungen angeordnet. Diese wurden am Mittwoch und Donnerstag durchgeführt.

Dabei entdeckten die Polizisten zahlreiches Diebesgut - vier Kleinkrafträder, ein Elektroroller, erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper und Waffen (unter anderem eine Pfeilpistole).

Unter den Fahrzeugen befand sich eine Simson Schwalbe sowie Einzelteile eines weiteren Simson-Mopeds, die im Dezember 2024 in Meerane gestohlen wurden.