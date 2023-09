15.09.2023 13:42 Polizeieinsatz in Regelschule: Nazi-Sprache in Schüler-Chatgruppe?

An der Regelschule in Ranis (Saale-Orla-Kreis) ist es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die Ermittlungen laufen.

Von Christian Rüdiger

Ranis - An der Regelschule in Ranis (Saale-Orla-Kreis) ist es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die Ermittlungen laufen. Die Ermittlungen der Polizei dauern gegenwärtig noch an. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie die Beamten am Freitag mitteilten, war bekannt geworden, dass offenbar mehrere Schüler in einer Chatgruppe strafrechtliche Inhalte austauschten. Den bisherigen Erkenntnissen nach wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Bedrohung - unter anderem zum Nachteil einer 13-Jährigen - ermittelt. Die Tatverdächtigen sollen sich laut den Einsatzkräften alle im Kinder- sowie Jugendalter befinden. Während des Einsatzes in der Regelschule wurden neben Befragungen auch die betroffenen Handys sichergestellt. Diese sollen nun im Zuge der Ermittlungen ausgewertet werden. Weitere Informationen könne die Polizei derzeit aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht preisgeben, heißt es.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa