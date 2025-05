11.05.2025 07:34 Polizeieinsatz mit Spezialkräften in Gießen: Das steckt dahinter

In der Hubertusstraße in Gießen kam es am Samstag zu einem größeren Polizei-Einsatz, auch Spezialkräfte rückten an: Inzwischen ist bekannt, was der Anlass war.

Von Florian Gürtler

Gießen - Eine Kreuzung wurde gesperrt, Spezialkräfte der Polizei rückten an: Der Einsatz im mittelhessischen Gießen löste große Sorgen bei den Anwohnern aus, nun ist klar, was der Anlass für die Aktion am Samstagnachmittag war. Zahlreiche Polizisten - darunter auch Spezialkräfte - rückten am Samstag in Gießen an und sperrten eine Kreuzung. (Symbolbild) © Montage: TAG24/Florian Gürtler, dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker "Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Die derzeit in den sozialen Medien kursierenden Gerüchte sind falsch", betonte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Ein 41-jähriger Mann habe sich "in einem psychischen Ausnahmezustand" befunden und damit gedroht, sich etwas anzutun. Aus diesem Grund seien die Polizeikräfte in größerer Zahl angerückt. Die Kreuzung Hubertusstraße/Ludwigstraße wurde vorübergehend gesperrt. Polizeimeldungen Niederländerin (†37) stirbt bei tragischem Motorrad-Unfall in Südhessen Es gelang den Einsatzkräften, den 41-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Nähere Hintergründe zu dem Vorfall in Gießen sind nicht bekannt. Es ist daher auch unklar, ob der 41-Jährige eventuell bewaffnet war. Die Polizei machte hierzu keine Angaben.

