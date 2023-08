Was Taucher zufällig bei Übung entdecken, löst Ermittlungen der Kriminalpolizei aus

München - Polizeitaucher haben bei einer Übung im Isarkanal in München einen Reisekoffer mit verdächtigem Inhalt entdeckt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Bei einer Übung stießen Taucher der Bereitschaftspolizei auf einen mysteriösen Koffer. © Peter Kneffel/dpa

Die Beamten der I. Bereitschaftspolizeiabteilung München führten bereits am Dienstag, dem 11. April 2023, gegen 9.45 Uhr im Bereich der Conwentzbrücke in Thalkirchen im Isarkanal einen Übungstauchgang durch. Das teilte das Münchner Polizeipräsidium am Mittwoch mit.

Den Angaben zufolge entdeckten die Taucher dabei mehrere Meter vom Ufer entfernt auf dem Grund des Kanals einen schwarzen Reisekoffer.

Darin befand sich eine schwere Gehwegplatte, um den Koffer unter Wasser zu halten. Außerdem fanden die Beamten darin Schmuckstücke, Uhren, Münzen und Schlüssel. Den Gesamtwert des Inhalts schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro.

"Aufgrund des Gesamtbildes" gehen die Ermittler davon aus, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt.

Bisher konnte der Besitzer des Koffers oder der darin befindlichen Gegenstände nicht ermittelt werden.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.