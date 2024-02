06.02.2024 19:54 749 Polizeiübung endet mit mysteriöser Entdeckung: Kaum zu fassen, was Beamte fanden

In Offenbach am Main ist am Montagabend ein Autowrack auf dem Grund des Mains während einer routinemäßigen Polizeiübung entdeckt worden.

Von Angelo Cali

Offenbach am Main - Da schauten die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei wohl verdutzt aus der Wäsche, als sie während eines Übungseinsatzes plötzlich auf ein eher ungewöhnliches Fundstück auf dem Grund des Mains stießen. Die Hintergründe rund um die Entdeckung sind dabei aber fast schon mysteriöser. Das entdeckt Wrack machte auch einen Einsatz der städtischen Feuerwehr vonnöten. © 5VISION.NEWS Alles nahm seinen Anfang am gestrigen Montagabend. Bei bereits vollends eingesetzter Dunkelheit beabsichtigte die Wasserschutzpolizei aus dem hessischen Offenbach nahe Frankfurt am Main gegen 22 Uhr eine routinemäßige Übung durchzuführen. Doch aus dem Testlauf im Stadtteil Bürgel wurde schnell ein ernsthafter Einsatz. Denn im Wasser des Mains fanden die Einsatzkräfte das Wrack eines Autos. Umgehend wurden die Brandmeister der Offenbacher Feuerwehr hinzu beordert, um der Sache im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund zu gehen. Kräften aus dem benachbarten Rodgau gelang es schließlich mittels eines speziellen Sonargerätes, den genauen Standort des eindeutig nicht unterwassertauglichen Fahrzeuges zu ermitteln. Eine Bergung des Wracks kam am selben Abend aber noch nicht infrage. Polizeimeldungen Schmuggel vom Polen-Markt: Böller-Buben mit gefährlichen Waffen an Grenze erwischt Nach der genauen Ortung soll der Wagen wohl erst in den kommenden Tagen vom Grund empor gehievt werden. Eile bestünde laut Angaben der Polizei ohnehin nicht, da keine akute Gefahr für die Schifffahrt bestehe. Dafür sei der Wagen, bei dem es sich wohl um einen Transporter handeln soll, bereits zu tief gesunken und befinde sich somit außerhalb der Fahrrinne. Fahrzeugwrack im Main bei Offenbach während Routineübung entdeckt: Umstände völlig unklar Mysteriös blieben hingegen die Umstände, unter denen der Transporter auf den Grund des Mains gekommen war. Bislang konnte weder ein entsprechender Zwischenfall noch ein vermisst gemeldetes Fahrzeug ermittelt werden, welches zu dem gefundenen Fahrzeugwrack passen könnte. Wann das Wrack genau geborgen werden soll, entscheidet sich wohl erst in den kommenden Tagen.

