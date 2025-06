Polizisten aus Deutschland auf Ibiza und in Saint-Tropez im Einsatz: Das ist der Grund

Düsseldorf - Polizisten aus Nordrhein-Westfalen sollen in diesem Sommer wieder an bei Touristen beliebten Orten im Ausland mit einheimischen Kollegen auf Streife gehen.

Alles in Kürze

In diesem Sommer sollen wieder Polizisten aus NRW an spanischen Touristenorten aber auch in Frankreich mit einheimischen Kollegen auf Streife gehen. (Archivbild) © Oliver Auster/dpa

Laut Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei (LAFP) soll die spanische Polizei von 39 Beamten aus NRW unterstützt werden, weitere 25 Polizisten sind in Frankreich eingeplant.

In Spanien geht es unter anderem um die beliebten Mallorca-Regionen Calvia, Santanyi und Arta. Aber auch in Puerto de la Cruz auf Teneriffa oder La Gomera und Fuerteventura sollen Polizisten aus NRW helfen.

Auf dem Festland sind Beamte unter anderem in Cadiz eingeplant. Zu den Einsatzorten in Frankreich zählen nach Angaben des LAFP unter anderem Saint-Tropez, Le Havre, Dunkerque und Grimaud an der Côte d’Azur.

Hintergrund ist ein Abkommen zwischen elf EU-Mitgliedsstaaten ("Prümer Vertrag") zur "Vertiefung der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit". Polizisten aus NRW mit guten Fremdsprachenkenntnissen können sich für einen Einsatz im Ausland bewerben.