Vier Verletzte nach gefährlicher Verpuffung im Vogtland

Von Sebastian Gogol

Netzschkau - Schock am späten Sonntagabend in Netzschkau (Vogtland). In einem Garten an der Ferdinand-Dost-Straße kam es gegen 23.20 Uhr zu einer gefährlichen Verpuffung, die durch einen Tischkamin ausgelöst wurde. Vier Männer wurden verletzt, zwei davon schwer. Alles in Kürze Vier Verletzte nach Verpuffung in Netzschkau

Tischkamin löste die Explosion aus

Zwei Männer schwer verletzt mit Verbrennungen

Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung Mehr anzeigen Ein Rettungshubschrauber war am Sonntagabend ebenfalls im Einsatz. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Mann (35) gerade Ethanol nachfüllen, als er den Glaszylinder anhob. In diesem Moment kam es zur plötzlichen Explosion. Die Stichflamme erfasste ihn selbst sowie drei weitere Männer im Alter von 29, 31 und nochmals 35 Jahren. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten sofort an. Zwei der Verletzten mussten mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung, doch auch ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

