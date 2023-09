Polizisten ringen Dieb nieder, doch plötzlich schreien die Beamten vor Schmerzen

Seattle (USA) - Die Jäger wurden plötzlich selbst zu Gejagten: Einen äußerst schmerzhaften Zwischenfall mussten Polizeibeamte und auch ein mutmaßlich gesuchter Dieb (22) am 13. August in Seattle (Washington, USA ) über sich ergehen lassen.

Ein Polizeibeamter schnappte sich den mutmaßlichen Autodieb. © YouTube/Seattle Police Department

Wie das Seattle Police Department in einem veröffentlichten Video bei YouTube bekannt gab, wurden Einsatzkräfte aufgrund mehrerer Fälle versuchten Autodiebstahls in den Stadtteil East Queen Anne gerufen. In einer Unterführung fanden die Polizisten einen 22-jährigen Tatverdächtigen vor, der schnurstracks in ein angrenzendes Waldgebiet flüchtete.

Nach einer Verfolgungsjagd gelang es den Uniformierten, den mutmaßlichen Verbrecher niederzuringen, allerdings hätte kaum ein Ort weniger für eine Festnahme geeignet sein können:

Ein ganzer Schwarm Wespen hatte sich dort niedergelassen und begann damit, auf Jäger und den Gejagten einzustechen.

In den Aufnahmen sind Beamte mit schmerzverzerrten Gesichtern zu sehen, die von den gelb gestreiften Insekten attackiert werden. Letztendlich gelang es den Polizisten jedoch, sich und den Flüchtigen aus der brenzligen Situation zu befreien.