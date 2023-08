Porsche gestohlen! Oldtimer ist rund 100.000 Euro wert

Der Porsche-Oldtimer verschwand aus einer Tiefgarage in Haan. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Von dem Porsche 911 Targa (Jahrgang 1968) in der knalligen, orange-roten Farbe fehlt jede Spur, wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte. Er wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Dabei ist völlig unklar, wie lange der Oldtimer, dessen Wert auf rund 100.000 Euro geschätzt wird, bereits verschwunden ist.

Der Besitzer hatte den Wagen vor mehr als einem halben Jahr - am 1. Februar 2023 - in der Tiefgarage am Spulerweg geparkt. Als er am vergangenen Freitag (18. August) erstmals wieder zurückkehrte, war der Stellplatz leer.

Erste Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Porsche innerhalb der vergangenen beiden Monate gestohlen worden sein muss. Den Angaben zufolge hatten Nachbar ihn noch im Juni in der Garage gesehen.

Die Polizei veröffentlichte Fotos von dem Oldtimer (Kennzeichen "OB - EB 155H") mit den markanten, sogenannten "Fuchs-Felgen" und sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Autos geben können.