Prostituierte mit Falschgeld bezahlt: Mann aus Offenbach festgenommen

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Ein Mann hat in Offenbach eine Prostituierte mit Falschgeld bezahlt und ist aufgeflogen. In der Folge haben die Handschellen geklickt.

Von Paul Schiffgens

Offenbach am Main - Ein 21-Jähriger hat in Offenbach eine Prostituierte mit Falschgeld bezahlt und ist aufgeflogen.

Eine Prostituierte wurde mit Falschgeld bezahlt, für einen 21 Jahre alten Mann aus Offenbach hat das ein Nachspiel. (Symbolbild)
Eine Prostituierte wurde mit Falschgeld bezahlt, für einen 21 Jahre alten Mann aus Offenbach hat das ein Nachspiel. (Symbolbild)  © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll der junge Mann aus Offenbach im August des vergangenen Jahres die Prostituierte zu sich nach Hause bestellt und mit gefälschten 100-Euro-Scheinen bezahlt haben. 

Später stellte sich heraus, dass auch noch weiteres Falschgeld im Umlauf sei, erklärte die Polizei, die dann die Wohnung des 21-Jährigen durchsuchte.

Dabei hätten Beamte der Kriminalpolizei weitere mutmaßlich gefälschte 100-Euro-Scheine gefunden und entsprechend umgehend sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Woher die Scheine stammen oder ob der Tatverdächtige diese selbst hergestellt habe, sei derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

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