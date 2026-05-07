Prostituierte mit Falschgeld bezahlt: Mann aus Offenbach festgenommen

Offenbach am Main - Ein 21-Jähriger hat in Offenbach eine Prostituierte mit Falschgeld bezahlt und ist aufgeflogen.

Eine Prostituierte wurde mit Falschgeld bezahlt, für einen 21 Jahre alten Mann aus Offenbach hat das ein Nachspiel. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll der junge Mann aus Offenbach im August des vergangenen Jahres die Prostituierte zu sich nach Hause bestellt und mit gefälschten 100-Euro-Scheinen bezahlt haben.

Später stellte sich heraus, dass auch noch weiteres Falschgeld im Umlauf sei, erklärte die Polizei, die dann die Wohnung des 21-Jährigen durchsuchte.

Dabei hätten Beamte der Kriminalpolizei weitere mutmaßlich gefälschte 100-Euro-Scheine gefunden und entsprechend umgehend sichergestellt.