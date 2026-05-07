Zweiter Vorfall innerhalb weniger Tage: Psychiatrie-Patient greift Mädchen an und verletzt Mann

Emmendingen - Ein Patient des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen hat im Freiburger Umland versucht, einem Mädchen gewaltsam das Fahrrad zu entreißen.

Die Polizei konnte den Mann mit einer Fahndung aufspüren. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte, passierte der Zwischenfall am Morgen des 23. April. Ein Passant sei dem Mädchen zu Hilfe gekommen, woraufhin der Mann ihn geschlagen und verletzt haben soll. Das Kind sei unverletzt geblieben. Zum genauen Ort des Geschehens machte die Behörde keine Angaben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung inklusive Polizeihubschrauber habe kurz darauf zur Festnahme des Patienten geführt. Er hat demnach erheblichen Widerstand geleistet – dabei wurden ein Polizeibeamter verletzt und ein Streifenwagen beschädigt.

Der Patient hatte den Angaben nach einen unbegleiteten Stadtausgang beantragt, den die Psychiatrie befürwortete und die Staatsanwaltschaft schließlich genehmigte. Von diesem sei er jedoch nicht zurückgekehrt und habe am Folgetag das Mädchen angegriffen. Nach dem Vorfall seien jegliche Lockerungen für den Mann aufgehoben worden.

Der Mann befindet sich laut Staatsanwaltschaft seit September 2017 auf Anordnung des Landgerichts Freiburg in der psychiatrischen Klinik in Emmendingen – eingewiesen wegen eines schweren Gewaltdelikts. Das Gericht habe ihn damals als schuldunfähig und für die Allgemeinheit als gefährlich eingestuft. Anstelle einer Freiheitsstrafe wurde eine sogenannte Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet.