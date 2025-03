Prügel im Puff: 76-Jähriger geht in Bordell auf Mitarbeiterin los und zündet Kleidung an

Augsburg - Das war offenbar keine Praktik, die man vorher so abgesprochen hatte: Ein 76-Jähriger hat nach einem Streit in einem Bordell eine Mitarbeiterin geschlagen.

Während eines Streits soll ein 76 Jahre alter Mann eine Bordell-Mitarbeiterin geschlagen haben. Sie wurde leicht verletzt. (Symbolbild) © 123RF/michaeljayfoto

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 13.30 Uhr in einem Etablissement im Augsburger Ortsteil Haunstetten.

"Anschließend zündete der Mann offenbar Wäschestücke an und flüchtete", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Montag mit.

"Die Polizei leitete eine sofortige Fahndung nach dem Mann ein. Im Rahmen dieser nahmen die Einsatzkräfte den 76-Jährigen kurze Zeit später im nahen Umfeld fest."

Bei der Auseinandersetzung wurde die Frau leicht verletzt. Das Feuer sei von den Anwesenden schnell gelöscht worden, sodass es zu keinem größeren Brand kommen konnte.

Was genau der Auslöser für den Streit war, ist noch unklar. Nach Hause konnte der Senior an diesem Tag offenbar auch nicht mehr gehen. Die Beamten brachten den Verdächtigen laut eigenen Angaben in den Arrest.