12.01.2025 13:04 Psychischer Ausnahmezustand: Mann randaliert in Wohnhaus

In Gommern sorgte ein 48-Jähriger am Freitag für Ärger in einem Mehrfamilienhaus. Er ging zudem auf Polizeibeamte los.

Von Sophie Marie Kemnitz

Genthin - Am vergangenen Freitagmorgen sorgte ein 48 Jahre alter Berliner in einem Mehrfamilienhaus in Gommern (Jerichower Land) für reichlich Ärger. Der 48-Jährige ließ sich nicht beruhigen und versuchte die Polizeibeamten zu schlagen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Wie die Polizei mitteilte, verirrte sich der Mann in den Wohneingang des Wohngebäudes in der Straße "Am Walde" und schlug dort sein Nachtlager auf. Als er von den Anwohnern des Hauses ertappt und angesprochen wurde, reagierte der 48-Jährige aggressiv und bewarf diese mit Gegenständen. Auch als die Polizei am Ort eintraf, beruhigte sich der Berliner nicht und versuchte, die Beamten zu schlagen. Die Einsatzkräfte brachten ihn daraufhin zu Boden. Polizeimeldungen Nicht aus Silvestervorfällen gelernt: Männer schießen aus Wohnung Raketen ab Da der Mann immer wieder zusammenhangslose Schilderungen machte, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Ein hinzugerufener Notarzt bestätigte den Anfangsverdacht und verbrachte den aggressiven Mann in ein Fachkrankenhaus. Trotz seines Zustandes wird sich der 48-Jährige wegen Hausfriedensbruchs, versuchter Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Titelfoto: 123RF/angelarohde