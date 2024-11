Putzkolonne entdeckt mysteriöse Behälter in Zug: Polizei steht vor Rätsel

Ingolstadt - Drei röhrenförmige Behälter in einem Regionalzug haben Polizei , Spezialkräfte und Spürhunde im oberbayerischen Ingolstadt in Atem gehalten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren.

Die Polizei sperrte Teile des Bahnhofs ab. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord stießen Reinigungskräfte in der Nacht auf Montag gegen 1.50 Uhr beim Ausleeren eines Mülleimers in einem abgestellten Zug am Hauptbahnhof Ingolstadt auf die verdächtigen Behälter und alarmierten die Bundespolizei.

Die Beamten rückten mit Kräften vom Entschärfungsdienst an und sperrten Teile des Bahnhofs ab. Ein Sprengstoffhund suchte den leeren Zug ab, der auf der Pendelstrecke zwischen München und Nürnberg verkehrt.

Die Röhrchen bestanden laut Polizei aus einem kartonartigen Material, waren etwa 20 Zentimeter lang und zwei bis drei Zentimeter dick. In den Röhrchen befand sich eine pulverartige Substanz.

Eine Untersuchung durch die Spezialkräfte ergab, dass das Pulver offiziell zur Kategorie der unkonventionellen Spreng- und Brandmittel gehört.