Radfahrer will vor Polizei fliehen und fährt Frau an

Ein Radfahrer wollte am gestrigen Donnerstagvormittag vor einer Verkehrskontrolle in Zwickau flüchten und fuhr dabei eine Frau an.

Von Sarah Fuchs

Zwickau - Ein 19-jähriger Fahrradfahrer aus Zwickau muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Nachdem der 19-Jährige eine 83-jährige Frau angefahren hatte, konnte die Polizei den Mann schnappen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Die Polizei wollte am gestrigen Donnerstagvormittag den jungen Mann in der Audistraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der 19-Jährige dies bemerkte, versuchte er zu flüchten und fuhr dabei auf der Leipziger Straße eine 83-jährige Frau an, die gerade im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Kurt-Eisner-Straße wartete. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 19-Jährigen ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Methamphetamin reagierte, weshalb sich eine Blutentnahme im Krankenhaus anschloss. "Außerdem wurden Behältnisse mit kristalliner Substanz sowie ein Schlagring bei ihm gefunden und sichergestellt", teilte die Polizei am heutigen Freitag mit. Gegen den Deutschen laufen nun Ermittlungen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.



