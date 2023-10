Radler (17) fährt nichtsahnend auf Landstraße, dann endet sein Abend in einem Albtraum!

Der Audi, der den jungen Radfahrer frontal erfasste, wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. © Josua Abendschön / EinsatzReport24

Laut Polizeiangaben war der 49-jährige Fahrer eines Audis am Samstagabend gegen 18.40 Uhr auf der L609 von Waldbronn in Richtung der Autobahnanschlussstelle Karlsbad unterwegs, als der Radfahrer etwa in Höhe der L623 die Strecke von Palmbach kommend überquerte.

Der Radfahrer wurde vom Audi frontal erfasst. Dabei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Bei dem Unfall entstand ersten Erkenntnissen zufolge ein Sachschaden von rund 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke für zwei Stunden gesperrt werden, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.