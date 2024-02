Rätselhafter Großalarm in Krankenhaus: Polizei-Großaufgebot und SEK rücken an

Offenbach am Main - Undurchsichtige Gefahrenlage an einem Krankenhaus in Südosthessen. Dort rückten in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags etliche Polizeikräfte sowie eine Einheit des SEK an. Während erste Spekulationen durchsickerten, hält sich die Polizei bezüglich weiterer Informationen bedeckt.