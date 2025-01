Rätselhafter Todesfall vor den Toren Hamburgs! Tatverdächtiger stellt sich in der Nacht

Wedel - Folgenschwerer Streit vor den Toren Hamburgs ! Am Mittwoch hatte die Polizei eine schwer verletzte Person in einem Mehrfamilienhaus in Wedel gefunden, kurze Zeit später war der Mann tot. Nun liegen erste Erkenntnisse zu dem Fall vor.

Die Polizei fand einen schwer verletzten Mann in einem Wedeler Treppenhaus. Kurz darauf war er tot. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die Beamten das Opfer gegen 12.15 Uhr in einer Wohnung am Galgenberg gefunden. Rettungskräfte versuchten den 50 bis 60 Jahre alten Mann noch zu reanimieren, doch auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb er.

Nach ersten Erkenntnissen war er mit dem 20-jährigen Mieter der Wohnung in einen Streit geraten. Daraus entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in dessen Folge beide Personen verletzt worden.

Während der ältere Herr schwer verletzt im Treppenhaus lag, flüchtete der junge Mann. In der vergangenen Nacht stellte er sich jedoch in Begleitung eines Angehörigen auf dem Polizeirevier in Pinneberg. Er befindet sich in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Totschlags eingeleitet.