23.05.2023 08:27 Rätselhafter Überfall bei Darmstadt: Kriminelle attackieren Mann an Wohnungstür

In Erzhausen nördlich von Darmstadt kam es am Montag zu einem rätselhaften Überfall: Ein Mann wurde offenbar völlig grundlos an seiner Wohnungstür attackiert!

Von Florian Gürtler

Darmstadt/Erzhausen - Die Tat ist erschreckend und erscheint zugleich absolut sinnlos: In der südhessischen Gemeinde Erzhausen nördlich von Darmstadt wurde ein Mann offenbar völlig grundlos in seiner Wohnung angegriffen. Die Kriminalpolizei ist alarmiert und sucht Zeugen. Nach einem rätselhaften Überfall in der Gemeinde Erzhausen ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Montage: Christian Müller/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Der rätselhafte Vorfall ereignete sich bereits am gestrigen Montagmorgen in der Sandbergstraße, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Demnach klingelte es gegen 7 Uhr an der Wohnungstür eines 32-jährigen Mannes. Dieser öffnete daraufhin und Tür und sah sich zwei unbekannten Männern gegenüber, die sofort zum Angriff übergingen. Dabei sollen die Täter auch mit einer Waffe gedroht haben. "Kurz darauf flüchteten die zwei Männer vom Tatort", fügte ein Sprecher hinzu. Beute nahmen sie jedoch laut Polizei nicht mit. Polizeimeldungen Pferde büxen von Weide aus und sorgen für Polizei-Einsatz Der 32-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Die Hintergründe des seltsamen Überfalls sind für die Polizei noch völlig rätselhaft. Die Ermittler suchen daher dringend Zeugen, "denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Geräusche aufgefallen sind", wie der Polizeisprecher weiter ausführte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 061519690 entgegen.

