02.11.2023 13:38 Rätselhaftes Bahn-Unglück in Wiesbaden: Person von Arbeitszug erfasst und gestorben

Am Mittwochabend kam es an einem Bahnübergang in Wiesbaden zu einem tödlichen Unglück, bei der eine Person ums Leben kam.

Von Angelico Moretti

Wiesbaden - Tödliches Unglück an einem Bahnübergang im hessischen Wiesbaden. Eine Person wurde von einem Zug der Deutschen Bahn erfasst und kam dabei ums Leben. Die noch unbekannte Person wurde von einem Arbeitszug der Deutschen Bahn erfasst. © 5VISION.NEWS Zu dem fatalen Zwischenfall war es am gestrigen Mittwochabend gegen 19.30 Uhr gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich eine noch unbekannte Person an einem Bahnübergang in der Freudenbergstraße im Wiesbadener Stadtteil Schierstein aufgehalten. Aus bislang noch nicht ermittelter Ursache wurde sie dann von einem Arbeitszug der Deutschen Bahn erfasst und schwer verletzt. Umgehend alarmierten Anwohner die Rettungskräfte, die vor Ort sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiteten. Doch für die verunfallte Person kam jede Hilfe zu spät, sie erlag noch vor Ort ihren Verletzungen, sodass schließlich nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte. Polizeimeldungen Halloween der Schande: Nazi-Parolen auf Hauswände geschmiert Ob es sich bei dem tödlichen Unglück um einen Suizid, einen unglücklichen Zwischenfall oder ein Fremdverschulden handelte, stand bislang noch nicht fest. Die betroffene Bahnstrecke wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Ermittlungen zur genauen Unfallursache und der Identität der Person dauern derweil an. Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. In diesem Fall haben wir aber entschieden, es doch zu thematisieren, da sich der Vorfall im öffentlichen Raum abspielte. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

