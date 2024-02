Randale an Bahnhaltestellen in Eibau und Oberoderwitz!

Das Schild der Bahnhaltestelle in Eibau ist nicht mehr da, wo es mal stand. © Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Unbekannte haben an den Bahnhöfen in Eibau und in Oberoderwitz einen Sachschaden in Höhe von 2500 Euro hinterlassen, das teilte die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am heutigen Dienstag mit.

Als die Polizeibeamten am Montagvormittag in Eibau eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Täter direkt das gesamte Haltestellenschild ausgerissen hatten.

Außerdem wurden die Glasscheiben zweier Informationsaushänge eingeschlagen.

An der Haltestelle in Oberoderwitz erwartete die Beamten ein zerstörtes Wetterschutzhaus, bei dem ebenfalls eine Scheibe zertrümmert wurde.