Randale nach Sommerfest an Schule: Polizei muss anrücken

Jena - Nach einem Sommerfest an einer Gemeinschaftsschule in Jena musste am Donnerstagabend in die Polizei anrücken.

Das Sommerfest an einer Jenaer Gemeinschaftsschule verlief nicht störungsfrei. (Symbolfoto) © 123RF/andreaobzerova

Wie die Beamten mitteilten, war es im Bereich der Herrentoilette zu einer Sachbeschädigung gekommen. Den Angaben nach hatten Unbekannte mehrere Deckenplatten demoliert und teilweise heruntergerissen.

Darüber hinaus fand die Polizei zwei zurückgelassene Joints und stellte diese sicher. Es wurden Spuren in der Schule am Jenaer Jenzigweg gesichert.