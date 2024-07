Randalierer flippt aus und greift Polizisten mit Messer an: Wohnhaus evakuiert

Nachdem ein 21-Jähriger in Euskirchen für einen Polizeieinsatz gesorgt hat und Beamte sogar mit einem Messer angriff, hat die Kripo Ermittlungen eingeleitet.

Von Laura Miemczyk

Euskirchen - Einen alles andere als ruhigen Start ins Wochenende hat ein 21-Jähriger in Euskirchen hingelegt. Der junge Mann randalierte in seinem Wohnhaus und griff Polizisten mit einem Messer an. Nun ermittelt die Kripo!

Die Polizei war am Freitagabend zu dem Mehrfamilienhaus in Euskirchen alarmiert worden. (Symbolbild) © 123rf/roshchyn Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Beamten am Freitagabend in die Oststraße alarmiert worden, nachdem der 21-Jährige für eine erhebliche Ruhestörung in seinem Wohnhaus gesorgt hatte. Als die Ordnungshüter dann an der Wohnung des jungen Mannes erschienen, zeigte der sich allerdings überhaupt nicht einsichtig. Stattdessen drohte der Unruhestifter Straftaten an und behauptete obendrein, im Besitz von Sprengmitteln zu sein. Um keine Unbeteiligten zu gefährden, reagierte die Polizei sofort, evakuierte alle Bewohner des Mehrfamilienhauses und sperrte zudem die Oststraße ab. Im weiteren Verlauf spitzte sich der Einsatz dann plötzlich zu, als der 21-Jährige die Beamten mit einem Messer angriff!

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf