Raser in Bautzen: Gesuchter (33) fährt sich unter Drogen und ohne Führerschein fest

Bautzen - Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln: So einiges wird dem 33-jährigen Deutschen nach seiner gefährlichen Tour am gestrigen Freitag gegen 16.50 Uhr in der Alten Dorfstraße im Ortsteil Niederkaina vorgeworfen.