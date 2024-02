Rassistische Attacke? Frau vom Fahrrad gestoßen und ins Krankenhaus geprügelt

Dessau-Roßlau - Am Dienstagnachmittag wurde eine 27-jährige Afrikanerin brutal zusammengeschlagen. Die Polizei geht von einem Hassverbrechen aus.

Ein ihr zu Fuß entgegenkommender Mann fing aus dem Nichts an, sie rassistisch zu beleidigen und zu beschimpfen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau berichteten, dass die 27-Jährige gegen 15.35 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Stadt unterwegs war.

Die Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © 123RF/adrianhancu

Die Polizei konnte unweit vom Ort des Geschehens entfernt einen 24-jährigen Tatverdächtigen ausfindig machen.

Die Beamten gehen aktuell von einer "politischen Motivation der Tat" aus und suchen Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können.

Wer etwas mitbekommen hat, kann sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Tel. 03406000291 oder per Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de wenden.



"Die Geschädigte wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht", hieß es weiter.