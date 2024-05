07.05.2024 08:50 Er wollte sich nur eine Zigarette borgen: 36-Jähriger angeschossen!

Mutmaßlich mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter am Montagabend einen 36-Jährigen in Halle (an der Saale) verletzt.

Halle - Mutmaßlich mit einer Schusswaffe hat ein Unbekannter am Montagabend einen 36-Jährigen in Halle (an der Saale) verletzt. In Halle wurde ein 36-Jähriger mit einer Schusswaffe verletzt. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, ist der 36-Jährige zunächst von einem jungen Mann nach Zigaretten gefragt worden. Als er ihm diese nicht geben konnte, kam ein zweiter Mann hinzu und bedrohte ihn mutmaßlich mit einer Schusswaffe. Worum genau es sich bei der Waffe handelt, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der 36-Jährige wurde mit der Waffe am Fuß verletzt und wird im Krankenhaus behandelt. Polizeimeldungen 38-Jähriger schlägt auf Polizisten ein und zerreißt seine Uniform Beide Täter sind flüchtig. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

