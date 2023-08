19.08.2023 08:24 Raubüberfall im Taunus: Täter feuert mehrere Schüsse ab!

Am Freitagabend kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Lidl-Filiale in Liederbach am Taunus: Der Täter feuerte mehrere Schüsse ab und entkam!

Von Florian Gürtler

Liederbach am Taunus - Der Täter war maskiert und bewaffnet: Nach einem Raubüberfall in der Gemeinde Liederbach am Taunus nordwestlich der Mainmetropole Frankfurt fahndet die Polizei intensiv nach einem hellhäutigen Mann mit schlanker Statur. Nach einem bewaffneten Raubüberfall in Liederbach am Taunus fahndete die Polizei am späten Freitagabend und in der Nacht zu Samstag nach dem Täter. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa Der Überfall ereignete sich am gestrigen Freitagabend gegen 20.48 Uhr, wie die Polizei in der Nacht zum heutigen Samstag mitteilte. Demnach betrat der maskierte Kriminelle den Lidl-Einkaufsmarkt in Liederbach und begab sich umgehend zum Kassenbereich. "Hier forderte er eine Kassiererin unter Vorhalten einer nicht näher bestimmbaren Faustfeuerwaffe auf, ihm Bargeld aus der Kasse auszuhändigen", berichtete ein Sprecher weiter. Polizeimeldungen Zöllner stellen mehr als eine Million Schmuggel-Zigaretten sicher! Wohl um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, "gab der Täter mehrere Warnschüsse ab", wie weiter erklärt wurde. Die Polizei fand im Anschluss jedoch heraus, dass dabei lediglich Gaspatronen verschossen worden waren. Drei Personen hätten "durch ausgetretenes Reizgas leichte Augenreizungen" erlitten. Der Täter floh nach dem Überfall zu Fuß in unbekannte Richtung. Über die Höhe seiner Beute machte die Polizei keine Angaben. Überfall auf die Lidl-Filiale in Liederbach am Taunus: Polizei fahndet nach unbekanntem Räuber Die Suche nach dem Räuber dauert an, die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Angehörige des Rettungsdienstes versorgten im Anschluss die durch das verschossene Reizgas geschädigten Opfer. Unterdessen leitete das Polizeipräsidium Westhessen eine Fahndung nach dem Räuber ein. Die Suche nach dem Kriminellen dauert an. Zu dem Mann liegt diese Beschreibung vor:

etwa 1,80 Meter groß

hellhäutig

von schlanker Statur. Polizeimeldungen Berliner hat tierisches Geschenk im Gepäck: Salzburger Polizei macht süße Entdeckung Bei dem Überfall war das Gesicht des Mannes mit einer schwarzen Skimaske verhüllt. Zudem war der Täter mit einem schwarz gefärbten Langarm-Oberteil, einer schwarzen Jogginghose, grauen Handschuhen und weiß sowie hellgrau gefärbten Sportschuhen gekleidet. Hinweise auf den flüchtigen Räuber nimmt die für den Überfall auf die Lidl-Filiale in Liederbach am Taunus zuständige Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer 0619567490 entgegen.

Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa