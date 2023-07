Razzia in Hannover: Drogen im Wert von 250.000 Euro beschlagnahmt, zwei Dealer festgenommen

Hannover - Wie das Landeskriminalamt Niedersachsen , die Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Hannover am Mittwoch mitteilten, konnten am gestrigen Dienstag zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen werden.

Laut Angaben soll der 34-jährige Mann direkt nach Übergabe der Ware in sein Auto gestiegen und über die Autobahn Richtung Braunschweig gefahren sein. Die Beamten konnten ihn schließlich bei einer Verkehrskontrolle stellen und mehrere Kilogramm Marihuana im Auto finden.

Dabei konnten die Beamten eine Übergabe von Rauschgift durch einen 38-jährigen Beschuldigten, gegen den seit April 2023 ermittelt wird, beobachten. Er soll die Drogen an einen anderen 34-jährigen Mann übergeben haben.

Bei einer Observation im Stadtgebiet von Braunschweig und Hannover konnten Fahnder der gemeinsamen Ermittlungsgruppe "Rauschgift" des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen und des Zollfahndungsamtes (ZFA) Hannover größere Mengen Drogen beschlagnahmen, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Etwa 70 Kilo Marihuana und 130 Gramm Kokain konnten die Beamten in den Wohnungen des Beschuldigten feststellen. © Landeskriminalamt Niedersachsen

Um auch den 38-Jährigen zu stellen, durchsuchten die Spezialeinsatzkräfte des LKA unmittelbar danach seine Wohnung in Hannover-Linden. Ebenso den tatsächlichen Wohnort des Beschuldigten stürmten die Beamten, heißt es.



Die Fahnder haben in beiden Apartments insgesamt etwa 70 Kilogramm Marihuana, versteckt in Reisekoffern und -taschen, gefunden. Außerdem konnten auch fertige Verkaufseinheiten der Droge in Ein-Kilo-Beuteln festgestellt werden. Daneben stellten sie zusätzlich etwa 130 Gramm Kokain und 3000 Euro Bargeld sicher.

Waagen, Verpackungsmaterial, diverse Handys und weitere Utensilien für den Drogenverkauf hatte der 38-Jährige in seinen Wohnungen herumliegen. Für seine Drogengeschäfte soll der Beschuldigte einen kryptierten Messenger-Dienst genutzt haben.

Bereits seit mehreren Jahren wird dem 38-Jährigen aus Hannover die Beteiligung an der Einfuhr und dem Handel mit Betäubungsmitteln in großen Mengen vorgeworfen. Im Februar 2021 war er in ein Rauschgiftgeschäft mit etwa 100 Kilogramm Marihuana involviert gewesen. Seither läuft eine Fahndung gegen den Beschuldigten.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die beschlagnahmten Drogen einen Straßenverkaufswert von mindestens 250.000 Euro haben sollen. Die beiden festgenommenen Personen werden am heutigen Mittwoch, dem 19. Juli, beim Amtsgericht Hannover vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.