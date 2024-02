Rechtsextremer Anschlag auf ahnungslosen Mann verhindert

Wetzlar - Gerade noch so! Die hessische Polizei hat am Samstag einen geplanten Angriff einer rechtsextremen Gruppe auf einen Wetzlarer Bürger vereitelt. Fünf Verdächtige im Alter von 15, 16 und 19 Jahren wurden festgenommen.

Am Samstag verhinderte die Polizei im hessischen Wetzlar einen rechtsextremen Anschlag auf einen Bürger, der von alledem nichts ahnte. (Symbolfoto) © 123rf/lukassek

Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich am Freitag Hinweise auf eine Verabredung zu einem Verbrechen, ausgehend von mehreren Personen aus der rechtsextremen Szene. Demnach habe die Gruppe einen Angriff auf einen Mann an seiner Wohnanschrift in Wetzlar geplant, der von alledem nichts ahnte.



Die Polizei leitete sofort kriminalpolizeiliche Ermittlungen ein, während derer sich der Verdacht erhärtete. Am Samstag wollten sich die fünf Verdächtigen in Wetzlar treffen, um ihren Anschlagplan in die Tat umzusetzen, doch vor dem Angriff wurden die Kriminellen von Zivilkräften der Polizei überrascht und festgenommen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Festgenommenen wurden mehrere Beweismittel sichergestellt. Wegen fehlender Haftgründe wurden die fünf Personen allerdings nach einer Identitätsfeststellung, erkennungsdienstlicher Behandlung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.