Reifen zerstochen, Lack zerkratzt: Mehrere Autos beschädigt

In Zwickau wurden an Weihnachten zwei Autos beschädigt. An einem wurden Reifen zerstochen, an dem anderen der Lack zerkratzt.

Von Victoria Winkel

Zwickau - Zwei Autobesitzer in Zwickau haben an Weihnachten eine böse Überraschung erlebt. Wie die Polizei am zweiten Feiertag mitteilte, wurden Reifen zerstochen und Lack zerkratzt. In Zwickau-Weißenborn wurde ein Nissan Navara zerkratzt. (Symbolbild) © 123rf.com/Tomasz Trybus Die Reifenstecher schlugen zwischen Samstagmittag und Sonntag im Ortsteil Marienthal zu. Die Täter zerstachen zwei Reifen eines roten Renault Twingo, der im Eschenweg geparkt war. Der Schaden beträgt rund 300 Euro. Im Ortsteil Weißenborn wurde im Verlauf des Heiligabends ein Nissan zerkratzt. Das Fahrzeug vom Typ Navara war in der Frühlingsstraße geparkt.

"Das Auto wurde durch die Täter mit einem Kratzer über die komplette Beifahrerseite beschädigt", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Der entstandene Schaden liegt bei rund 2000 Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei in beiden Fällen nach Zeugen. Wem an den Tatorten etwas aufgefallen ist, was im Zusammenhang mit den Beschädigungen stehen könnte, wird gebeten sich beim Polizeirevier Zwickau zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0375/428102.

Titelfoto: 123rf.com/Tomasz Trybus