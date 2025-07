Reisebus kommt von Straße ab: Passagiere teils schwer verletzt

Gifhorn - Bei einem Unfall mit einem Reisebus auf der Bundesstraße 4 zwischen Rötgesbüttel und Meine ( Niedersachsen ) wurden am Freitag mehrere Personen verletzt.

Alles in Kürze

Der Bus kam von der Straße ab und durchtrennte zwei massive Bäume. © Benjamin Müller/TNN/dpa

Der Bus aus den Niederlanden hatte 23 Personen - überwiegend Senioren - an Bord, als er rechts von der Straße abkam und mehrere Bäume umfuhr.

Das ergänzte die Polizeiinspektion Gifhorn am heutigen Samstag.

"Er durchtrennte zwei massive Bäume und kam dann zum Stehen. Wenn er umgekippt wäre, wäre alles sicher anders ausgegangen", so ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Beim Notruf um 18.26 Uhr war erst von 15 Verletzten die Rede, letztendlich waren es glücklicherweise nur 5 Personen.

Zwei von ihnen, ein 81- und ein 73-Jähriger, mussten allerdings mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der 59-jährige holländische Fahrer sowie zwei Frauen im Alter von 70 und 70 wurden leicht verletzt von einem Krankenwagen abgeholt. Laut der Feuerwehr habe der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls ein gesundheitliches Problem gehabt.

Ziel des Reisebusses war ein Hotel in Braunschweig. Die unverletzten Fahrgäste wurden erst in einem Gemeindehaus in Rötgesbüttel untergebracht, später mit Taxis zu ihrem ursprünglichen Ziel gefahren.